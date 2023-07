Gedenkplaat oorlog van de muur gesloopt en meegenomen: ‘Mega-asociaal!’

REPORTAGE Op bezoek bij de camping in Den Ham, waar straks 170 vluchtelin­gen wonen: ‘Dit is niet bepaald het paradijs’

Camping De Blekkenhorst in Den Ham wordt aan het eind van het jaar een thuis voor maximaal tweehonderd Oekraïners. Ze krijgen er een zwembad bij. Maar van baden in luxe is hier geen sprake. Op bezoek bij vaste gasten en Oekraïners, op een camping in verval. „Het kan er eigenlijk niet slechter op worden.”