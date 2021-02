Gedetineerde schopt dader Kamper zedenzaak van de trap in gevangenis

Almeloos slachtof­fer stalking ging door een hel: ‘Hij zei: ik ga zorgen dat er geen man meer in je leven komt’

23 januari ALMELO - Drie jaar lang heeft de ex-partner van een 51-jarige vrouw uit Almelo haar leven volledig beheerst. Na talrijke incidenten zit haar stalker nu, in afwachting van zijn rechtszaak, achter slot en grendel. Het slachtoffer vertelt in een monoloog door welke hel ze is gegaan. „Door dit verhaal te vertellen hoop ik dat andere vrouwen in een soortgelijke situatie het niet opgeven…”