Gedetineerde schopt veroordeelde zedendelinquent van de trap in Almelose gevangenis

ALMELO - Als veroordeelde zedendelinquent moet je in de gevangenis oppassen. Dat beseft Samuel T. maar al te goed. De asielzoeker uit Eritrea werd in 2017 door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 12 jaar omdat hij een 17-jarig meisje bij Kampen van haar fiets trok, verkrachtte en vervolgens probeerde te wurgen. Hij komt zijn cel bijna niet uit, behalve als hij moet werken in de werkplaats van gevangenis De Karelskamp in Almelo. Toch werd hij in 2018 belaagd door een medegevangene.