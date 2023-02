Geen bank meer in Wierden? Regiobank Wierden blijft wél in de buurt: ‘Dorpen moeten leefbaar blijven, daar hoort een bank bij’

indebuurt.nl Poelier Aniek (26) opent KukeleLuuk in Almelo: 'De naam verwijst naar mijn broertje'

Aniek van Buul heeft er zin in. Ze is al jarenlang met mensen actief in de zorg, maar gaat nu aan de slag met iets totaal anders: kip. In het winkelcentrum op de Windmolenbroek heeft ze haar eigen zaak geopend, KukeleLuuk.

