Geen grap: in Almelo kun je prullenbak adopteren die je daarna zelf moet legen: ‘Of we halen ze weg’

‘Adopteer een prullenbak’, deze opmerkelijke oproep staat sinds kort op de website van de gemeente Almelo. Er blijkt een heel verhaal achter te zitten. Want het gaat hier om metalen bakken op diverse plekken in de stad die eigenlijk overbodig zijn, vertelt verantwoordelijk wethouder Jan Martin van Rees (Lokaal Almelo Samen) in een toelichting.



„Het zijn pullenbakken die nauwelijks worden gebruikt en waar dus bijna nooit wat in zit. Daarom willen we ze als gemeente weghalen. Maar misschien willen buurtbewoners zo’n bak tóch houden. We bieden ze een kans om zo’n prullenbak te adopteren”, legt de wethouder uit.