Geen intercity's tussen Almelo en Deventer

made in twente Het ‘Tij­hof-bak­kie’ uit Almelo is een begrip op de weg

29 september Het ‘Tijhof-bakkie’. Daar wordt de bouwer van autotransporters uit Almelo bekend mee. Arend Tijhof begint in 1948 aan de Bruglaan in Aadorp zijn bedrijf als algemene carrosseriebouwer en maakt aanhangwagens en marktwagens. Tot de jaren 60. Dan specialiseert hij zich in de bouw van autotransporters om auto’s op te vervoeren, en in glasauto’s, waarop complete ruiten worden vervoerd.