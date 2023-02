Geen olifantenpaadje meer: camera tegen sluipverkeer bij Nijreessingel

Misschien ken je de plek wel. In een bocht van de Verlengde Deldensestraat is een kleine doorgang naar de Nijreessingel. Hier mag je als automobilist geen gebruik van maken. Er hangt een verbodsbord. Deze doorgang is alleen bedoeld voor hulpdiensten, zodat deze minder hoeven om te rijden in noodgevallen.

Paaltje doet het niet meer

Om sluipverkeer tegen te gaan is in de doorsteek ook een beweegbaar paaltje in het wegdek geplaatst. Superhandig toch? Maar er is een probleem: dit paaltje is altijd naar beneden. Deze zogeheten poller is volgens de gemeente om technische redenen uitgeschakeld. Hierdoor wordt deze weg een sluiproute.

Volledig scherm Doorsteek Nijreessingel naar Verlengde Deldensestraat in Almelo © Google Maps

Camera tegen sluipverkeer

Bij de doorsteek komt een camera te hangen waardoor sluipverkeer meteen op de bon wordt geslingerd. Elk kenteken wordt geregistreerd en wie daar niet hoort te rijden, krijgt een bekeuring thuisgestuurd. De boete bedraagt naar verwachting zo’n 100 euro. Overtreders worden trouwens niet direct bekeurd, de eerste maand krijg je nog een waarschuwingsbrief thuis. De camera komt in het voorjaar van 2024.

