Geen terugkeer Rembrandt Fiësta in Almelo en een opvolger komt er niet: ‘Feestbudget steken we in de wijk’

ALMELO - Even leek er een nieuw festijn in de maak dat Rembrandt Fiësta in de Ossenkoppelerhoek zou opvolgen. Maar nee, er gaat een streep door het Beekfestijn. Een terugkeer van de oude, vertrouwde Fiësta is eveneens uitgesloten. „Al het materiaal is al weggebracht.”

2021 was toch wel een rampjaar voor het Wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld. De actieve wijkvereniging verloor in Willem Kruithof en Wim Kuiper twee supervrijwilligers. Willem overleed in april en zijn maatje Wim in juni. In de wijken stond het stel bekend als de ‘tweeling’, omdat ze altijd samen kartrekker waren bij veel wijkactiviteiten. Beide heren zetten zich onder meer in voor Rembrandt Fiësta, dat in 2019 voor de laatste keer gehouden werd. Een gebrek aan vrijwilligers en sponsors deed het jaarlijkse multiculturele festival de das om.

Nieuw evenement

Maar direct na de beslissing om te stoppen bleef het kriebelen bij Wim en Willem, aldus platformvoorzitter Johan de Ruiter. „Ze wilden een nieuw festijn opzetten in het Beeklustpark”, zegt hij. „Iets nieuws. Meer van deze tijd. Met onder andere sport- en spelactiviteiten voor de jeugd.” Een naam was er ook al, zei Wim Kuiper vorig jaar vlak na het overlijden van zijn vriend en vlak voor zijn eigen dood. Het evenement zou Beekfestijn gaan heten. Maar corona gooide roet in het eten. En dat Willem Kruithof was overleden viel Wim Kuiper zwaar. „Ik weet niet of ik de puf heb”, zei hij over het evenement. Na zijn eigen overlijden gingen de plannen de ijskast in.

Laatste poging

„Want een groot deel van het oorspronkelijke Fiësta-bestuur was weggevallen”, zegt De Ruiter. „We konden wel een nieuw bestuurslid aannemen om toch verder te kunnen. Bekeken is wat de beste vervolgstap zou zijn.” Maar na gesprekken met het Wijkplatform besloot het feestbestuur om de Rembrandt Fiësta en een eventuele opvolger definitief uit de agenda te schrappen. „Ik zeg niet dat er nooit weer iets groots wordt gehouden”, zegt de voorzitter. „Maar niet op korte termijn en niet onder die vlag.” De preses zucht en zegt: „Helaas. Dit evenement is bijna twintig jaar lang een feest voor onze wijk en uiteindelijk heel Almelo geweest.”

Ontmanteling

De materialen van de Rembrandt Fiësta zijn opgeruimd en verkocht of weggegeven aan Almelose vrijwilligersorganisaties. Al die spullen waren opgeslagen in een ruimte van Beter Wonen. Die is inmiddels leeggehaald. Dat alles in overleg met de nabestaanden van Wim en Willem. De bezittingen van de betrokken schilderclub Rembrandtschildertjes zijn eveneens opgehaald. „Hierdoor hebben we nu wat extra geld in kas. Normaal gesproken zouden we dat gebruiken voor het evenement”, zegt De Ruiter. „Maar we zetten het geld nu in voor andere activiteiten in ons stadsdeel. Zo spenderen we dit bedrag in elk geval wel waar het voor bedoeld is, namelijk voor de wijken.” Organisaties die aanspraak willen maken op geld uit de pot kunnen zich bij het Wijkplatform melden.