Geen treinen tussen Almelo en Hengelo na aanrijding

Brand in leegstaan­de woning in Almelo

8:20 ALMELO - In een leegstaande woning aan de J.J.P. Oudstraat in Almelo heeft in de nacht van zaterdag of zondag een brand gewoed. Die brak uit op de zolder van de woning. De brandweer heeft ternauwernood overslag naar naastgelegen woningen kunnen voorkomen.