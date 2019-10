Geen zuivere koffie: drietal gearresteerd na koffiediefstal in Apeldoorn

Man (38) uit Almelo handelde in nepkleding van 27 topmerken

8:08 ALMELO - Een 38-jarige Almeloër moet boeten voor de handel die hij had in nepkleding. Bij een inval in een loods in Almelo vond de politie een grote hoeveelheid kleding. De rechter veroordeelde hem tot een taakstraf van 80 uur.