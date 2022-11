Gekkenhuis bij de kerstshow van Intratuin in Almelo, waar aan alles is gedacht: ‘Weet jij waarom alle labels onderop zitten?’

Politie waarschuwt: enorme piek diefstal fietsaccu’s in Almelo, liefst 218 in aangiftes in drie maanden

ALMELO - De politie heeft in drie maanden tijd 218 aangiftes van fietsaccudiefstal in Almelo binnengekregen. Dat is een uitzonderlijke hoeveelheid, die de politie aanzet tot een preventieve waarschuwing aan het publiek. „Laat je accu niet achter op de fiets maar neem het apparaat mee. Want dieven halen accu’s heel makkelijk van de e-bike.”

