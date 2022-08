Gekkenhuis in Almelo: rij van 150 meter voor de uitverkoop van Intratuin

ALMELO - Om kwart voor vijf stond de eersten donderdagochtend al voor de poort van Intratuin in Almelo. Bij de opening om tien uur was de rij minstens 150 meter lang. Dat kan maar een ding betekenen: de tentverkoop bij Intratuin is begonnen. „Sommigen komen wel drie keer per dag.”

Tentverkoop? Maar van wat dan? Nou, van alle spullen die over zijn, waar een vlekje of deukje in zit, of die niet meer in de collectie passen. Het hele jaar door worden er spullen voor opzij gezet. Een tafel met een scheve poot, een vogelhuisje met wat losse schroeven, een ophangstoel zonder ketting, kerstballen met een minder gangbare kleur, hanglampen met een deukje. En natuurlijk veel decoratiespul.

Vazen met gekleurde veren, zilveren takjes, prularia voor in de vensterbank en heel veel bloempotten. In de tent van Intratuin, die prominent naast het pand is opgezet, valt voor iedereen wel wat te vinden. Omdat er dagelijks weer nieuw wordt aangevuld, blijven de mensen komen. „Sommigen komen wel drie keer per dag”, zegt spreekstalmeester Gerald Franke.

Koopchaos

Dat ‘de tent’ er weer aankomt, zingt al wekenlang rond in allerlei appgroepen. Dat mondde donderdagmorgen uit in een gereguleerd soort koopchaos. Zo lijkt het tenminste voor de buitenstaander. Bedrijfsleider Jac van der Helm zegt dat hij in de gaten houdt dat het niet te druk wordt. Er is een speciaal verkoopteam samengesteld dat een dikke week lang de verkoop in goede banen leidt.

Quote Veel van wat we hier verkopen gaat onder de inkoops­prijs weg Gerald Franke

In het midden van de koopstorm met rondcirkelende winkelwagentjes staat Gerald Franke. Spreekstalmeester, koopbegeleider en prijzenkoning. Hij heeft een headset op iedereen kan via luidsprekers meeluisteren hoe de verkoop gaat. Voor afdingen moet je bij hem zijn. De hele dag door vlindert hij van klant naar klant en onderhandelt hij over de prijzen. Op de meeste producten staan prijzenstickers, maar ja, ervaren koopjesjagers proberen er altijd nog een paar euro af te kletsen.

Tot alles weg is

De praatgrage Franke voelt zich als een vis in het water. Als een mobiele standwerker maakt hij de tentverkoop tot een feestje. Hij kent bovendien alle prijzen, want de man uit Lonneker, is ook inkoper bij Intratuin. „Veel van wat we hier verkopen gaat onder de inkoopsprijs weg. Een tafel met een scheve poot kun je weggooien, maar je kunt er ook iemand voor een klein bedrag heel blij mee maken. Er zijn mensen die me na afloop zelfs komen bedanken. Wij worden hier heel blij van.”

De tentverkoop gaat door tot alles weg is. Vermoedelijk is dat zaterdag over een week.

Volledig scherm Tentverkoop Infratuin Almelo. De tent is vol en voor de ingang staan nog vele koopjesjagers te wachten. Deze hebben hun rondje al gemaakt. © Hans Brok