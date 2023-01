Geluk na pech voor Manderveense truckbestuurder Gert Huzink in Dakar Rally

In de tweede etappe van de Dakar Rally werd Gert Huzink met zijn hybride Renault-truck uit het klassement van de wedstrijd geknikkerd. Oorzaak? Een kapotte turbo, die onderweg niet gerepareerd kon worden. Einde kansen op een topnotering aan het einde van ‘s werelds zwaarste rally in de Saoedische woestijn. „We gaan nu voor de dagsuccessen en proberen iedere dag voorin mee te doen”, gaf Gert Huzink de nieuwe doelen aan, die in de openingsrit ook al tegen flink wat extra tijd opliep nadat de vrachtwagen vast was komen te zitten in een zogeheten duinpan. „We proberen nu iedere dag voorin te rijden. We kunnen daarvoor wel een beetje meer risico nemen en dan zien we wel waar we uitkomen.”

Dat pakte een dag later in de vierde etappe goed uit. De kopman van het Dakar Team was een groot deel van de race één van de snelsten in de rit, die bestond uit een verbindingsgedeelte van 221 kilometer en een special van 447 kilometer. De deelnemers werden onderweg ook nog eens geteisterd door onweer en zware regenval. De weersomstandigheden werden zo extreem, dat de organisatie zich genoodzaakt zag de etappe stil te leggen.

Op dat moment, bij waypoint 7, was Huzink de snelste toen de wedstrijd geneutraliseerd werd. Toch werd Martin Macik, de Tsjechische coureur van Iveco, tot dagwinnaar bij waypoint 8 uitgeroepen. Tot grote verbazing van de Mandervener, die hierover reageerde tegenover Rallymaniacs: „We hebben vandaag het hardste gereden, we zijn helemaal achterin begonnen en de proef was helemaal kapot gereden. De laatste stop voordat de race ingekort werd, stonden we op zes seconden van Macik. Daarna zijn wij er nog een keer voor gaan zitten, omdat we wisten dat de proef ingekort zou worden. Op het laatste stuk hebben we drie minuten gepakt op Macik. Er is vandaag maar één winnaar en dat is Gert Huzink.”

‘Ik vloog er af’

Ook Mirjam Pol beleefde geen gelukkige dag in de Dakar Rally. De Bornse motorrijdster kwam in de tweede etappe hard te val, zo’n 100 kilometer voor de finish op een pad vol stenen. „Het was echt in een oogwenk. Ik had een behoorlijke snelheid, het ging zo snel en onverwachts, mijn motor gleed onder mij weg en ik vloog er af. Mijn airbag-vest ging af en ik ben eerst even blijven liggen. Ik had wel snel in de gaten dat ik niets had gebroken maar voelde direct overal de pijn. Van mijn linkerschouder, via mijn rechterknie naar mijn linker teen, ik voel dat alles beurs is”, reageerde Pol na afloop.

Een dag later eindigde ook voor Pol de rit vroegtijdig vanwege de weersomstandigheden. Bij kilometer 334,8 werden de rijders stopgezet.