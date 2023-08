Gemeente Almelo moet in tweede halfjaar 157 statushouders huisvesten

Bon Bien brengt kaviaar onder de chocolade naar Geesteren: ‘Je wordt er zelfs niet dik van’

Je zal Helga Damhuis en haar partner Ronald Van der Velde niet snel horen zeggen dat ze ergens ‘geen chocolade van kunnen maken’. De eigenaren van chocolaterie Bon Bien weten klanten al jaren te verleiden met het ‘bruine goud’ in hun winkel in Ootmarsum. Het is dan ook tijd om het imperium uit te breiden. In oktober openen ze een tweede zaak, in Geesteren.