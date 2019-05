Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco

Man die pizzabezor­ger overviel in Almelo moet één jaar de cel in

21 mei ALMELO - Hedi T. (20) is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar waarvan 4 maanden voorwaardelijk. De Almeloër beroofde vorig jaar december samen met een vriend een pizzakoerier op de Vriezenlaan in zijn woonplaats.