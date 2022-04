Gerdien uit Almelo schrijft schoorvoetend eerste kinderboek en uitgeverij wil er direct serie van: ‘Elk jaar een nieuw deel’

ALMELO - Juf Gerdien Nijland van basisschool De Fakkel in Almelo is gek op schrijven. Ze schreef twee romans, maar aan een kinderboek wilde ze zich nooit wagen. „Dat is een kunst op zich”, vreesde ze van tevoren. Nu ligt Piratenkostschool De Boekenier – Eten met dolk en sabel in de winkels en wil uitgeverij Columbus het liefst elk jaar een vervolg.

„Dit boek was eigenlijk voor mijn eigen kinderen bedoeld”, zegt ze, terwijl buiten leerlingen op het schoolplein spelen. Sterker, Gerdien wilde in eerste instantie helemaal niet aan een kinderboek beginnen.

Romans

„Ik heb twee romans voor volwassenen geschreven”, geeft ze aan. „Dat vind ik leuk. Lekker uitgebreid beschrijven. Kinderboeken zag ik niet zitten, want dat is een kunst op zich. Je mag niet echt de diepte in, moet korte zinnen gebruiken en niet te veel in de hoofden van personages zitten.”

Nu ligt het boek er toch. En de kleurrijke kaft is typisch van een kinderboek; een groot zuurstokkenfeest. Eten met dolk en sabel prijkt er op de voorkant, het eerste deel in de serie Piratenkostschool De Boekenier, een verhaal over een groep piraten die voor straf het land op wordt gestuurd en daar een piratenschool voor kinderen begint.

Gezinsfeestje

Wat is er dan veranderd? „Leerlingen uit de klas vroegen al langer of ik geen kinderboek wilde schrijven en ook mijn kinderen vroegen het”, legt Gerdien uit. „Toen heb ik besloten om er een gezinsding van te maken. Mijn kinderen dachten over alles mee, van de personages tot het verhaal. Daar ben ik rond kerst mee aan de slag gegaan. Met als doel om het puur voor thuis en misschien in de klas te gebruiken.”

Ze heeft er lol in. „Het voordeel van een kinderboek is dat alles kan. Je hoeft allerlei gekkigheid niet uitgebreid uit te leggen.” Het boek was binnen twee weken af. „Ik wilde het toen niet naar een uitgeverij sturen. Mijn man moedigde me aan het toch te doen. Gelukkig maar.”

Het manuscript belandde bij uitgeverij Columbus „Eerst temperden ze mijn verwachtingen. Ze kregen immers zoveel binnen. Maar twee weken later hingen ze al aan de telefoon. Dit was echt goed, vonden ze. Ze wilden er direct een serie van.”

Harry Potter

Gerdien Nijland mag zich nu dus kinderboekenschrijfster noemen. De eerste reacties zijn bovendien positief en de boeken liggen overal in de winkel. „Al verwacht ik er niet rijk van te worden. Dan moet je echt een nieuwe Harry Potter bedenken”, zegt ze. „Maar daar gaat het me ook niet om. Ik heb de smaak te pakken nu. Ben al met deel 2 bezig. In mijn hoofd is het verhaal al af. Nu op papier nog.”