Twente worstelt met jeugdkampe­ren: ‘Boa’s vonden ons te jong voor alcohol’

In Noordoost-Twente luiden 14- en 15-jarigen de zomervakantie traditioneel in met kampeerfeesten op de boer. Ze maken heel veel lol met elkaar. Alcohol mag officieel niet, maar in de praktijk is dat nauwelijks te handhaven. „De boa’s zeiden dat we te jong waren. Maar ze kwamen niet terug.”