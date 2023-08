Bock & Blues festival in Almelo uitgebreid: nu ook de kinderen aan de bluesmu­ziek

Wat hebben de slaven in Amerika in de negentiende eeuw te maken met bluesmuziek? Waar gaat het eigenlijk om in die muziekstijl? En waarom zijn de onderwerpen waarover in blues liedjes wordt gezongen, nog altijd actueel? Daarover gaat het project ‘Blues 4 Kids’ van de organisatie van het Bock & Blues festival in Almelo en Theater Hof88.