Gert-Jan van Duren, Neerlands hoop in strijd tegen de falende overheid komt gewoon uit Almelo

Bijzonder: vluchtelin­gen­koor zingt tijdens dodenher­den­king in Almelo

ALMELO - Het belooft een indrukwekkend tafereel te worden: een koor van Oekraïense vrouwen en kinderen dat tijdens dodenherdenking gaat zingen in Twente. Woensdag in de Grote Kerk in Almelo is het zover.

2 mei