Gespot op Funda: aan deze woning in Almelo hoef je (bijna) niets meer te doen

Volledig scherm © Havezathe 41 in Almelo is te koop. Foto: Google Street View

We nemen je mee naar een tussenwoning aan de Havezathe in de wijk Schelfhorst in Almelo. In deze wijk heb je alle voorzieningen, zoals scholen, een winkelcentrum en huisartsen. Stap de voordeur uit en je bent zo in het buitengebied van Almelo waar je heerlijk kunt wandelen, met of zonder hond.

Niets meer aan doen

De woning is gebouwd in het jaar 1975, maar er is daarna nog wel wat aan gedaan. De binnenkant ziet er up-to-date uit en je kunt er zo in, er hoeft niet of nauwelijks wat aan te gebeuren. Natuurlijk kun je gaan verven, behangen of de keuken vervangen, maar het hoeft niet.

Ruime woonkamer

Op de begane grond kom je via de hal in een uitgebouwde woonkamer met laminaatvloer en openslaande tuindeuren. Apart van de woonkamer is een moderne keuken. De tuin op het zuiden heeft een terras en een achterom. Aan de voorkant van de woning zit ook een stenen berging, een schuurtje voor de fietsen.

Vier slaapkamers

Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers waarvan eentje een vaste kastenwand heeft. Ook vind je hier de badkamer met dakraam, dubbele wastafel, inloopdouche, ligbad en toilet. Op de zolder is een vierde slaapkamer. Alle slaapkamers hebben rolluiken en de woning heeft dak-, vloer- en muurisolatie en bijna overal is het dubbelglas.

Wat kost deze woning?

De vraagprijs van deze tussenwoning aan de Havezathe 41 is 225.000 euro, kosten koper. Wat krijg je daarvoor? Een woonoppervlakte van 130 vierkante meter op een perceel van 161 vierkante meter.

De plaatjes

Benieuwd hoe deze woning van binnen is? Neem hier een kijkje:

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Volledig scherm Foto: Funda

Havezathe 41 Almelo

Verder gluren kan op de Fundapagina van de woning. Daar vind je meer informatie, foto’s en een video. Als je interesse hebt in deze woning, dan vind je hier ook de contactgegevens van de makelaar.