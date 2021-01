Getuigenoproep via matrixbord: politie hoopt op informatie in ‘zaak Lotte’

Boze directeur Staalmach Almelo ziet af van verhuizing naar Goor: ‘Ineens ging de grondprijs omhoog’

8 januari ALMELO/GOOR - Hij zag zichzelf al zitten in een nieuwe fabriek op Zenkeldamshoek bij Goor. Maar het plan van Bert Seckel valt in duigen. Zijn bedrijf Staalmach moet in Almelo blijven, waar de onderneming uit het jasje groeit. Dat wijt hij aan het grondbedrijf in Hof van Twente. Maar dat is zich van geen kwaad bewust. „Zo werkt het niet. Als Staalmach niet wil, is er wel een ander.”