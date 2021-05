Gevangenispersoneel mogelijk opzettelijk vergiftigd in bajes Almelo

Liften in Riethuys Almelo leiden eigen leven: ‘Ze staan om de haverklap stil of zijn een dag kapot’

16:43 ALMELO - Spuugzat zijn ze het in het Riethuys. Vanaf dag één functioneren de twee liften in het appartementencomplex matig tot slecht. Eens in de zoveel tijd moet de brandweer in actie komen om opgesloten bewoners te bevrijden. „Mensen die slecht ter been zijn, durven de deur niet eens meer uit.”