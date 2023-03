Gezien in Opsporing Verzocht: vapende man steelt defibrillator in Almelo

De diefstal was op woensdag 7 december 2022. Een man hangt die avond een tijdje rond bij een woning in de Rohofstraat in Almelo. Hij staat te vapen, te roken met een elektronische sigaret en het lijkt alsof hij op iets of iemand wacht. Waarschijnlijk wacht hij op het juiste moment om toe te slaan. De man trekt even later met geweld de kast open en gaat er vandoor met de AED.