Gezin drie maanden lang ‘knettergek’ van kraaiende haan bij de buren

Dichters vergeven beheerder Almelose begraaf­plaats van gebruik gedichten zonder toestem­ming

17 december ALMELO - Zonder toestemming vooraf van de auteurs werden bij begraafplaats ’t Groenedael in Almelo twee gedichten afgedrukt op grote banners. De betrokken dichters doen er niet te moeilijk over: „Als mensen zich getroost voelen, is het goed.”