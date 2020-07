Giftige gehaktballen in het park, politie Almelo waarschuwt ‘mens en dier’

Grotere terrassen fleuren Almelo op: ‘Je krijgt zo een vakantiege­voel’

10:01 ALMELO - Met mooi weer is er een zee aan terrassen in de Almelose binnenstad. Juist in deze coronatijd. Horecaondernemers hebben, als de veiligheid het toelaat, buiten meer ruimte voor hun tafels en stoelen gekregen. Dat smaakt naar meer.