Gigantische omgekeerde Nederlandse vlag op wand bij stadhuis in Almelo geschilderd

ALMELO - Uit sympathie voor de boeren en als protest tegen de overheid hebben actievoerders vrijdagavond een reusachtige vlag op een graffitimuur in de binnenstad geschilderd. De omgekeerde Nederlandse vlag geldt de laatste weken als één van de bekendste symbolen van de boerenprotesten. Overal duikt de driekleur op de kop op.

De locatie van de schildering is een gevoelige, want de wand staat pal voor het Almelose stadhuis. Regelmatig spuiten graffiti-artiesten een nieuw kunstwerk op de speciale muur, meestal zonder activistische lading.

„Het staat iedereen vrij om wat op die muur te maken”, zegt Dennis Spaanstra van Police For Freedom, één van de betrokken organisaties. „We gaan zien hoe lang de vlag blijft staan. Voor ons maakt dat niet echt uit. Als de vlag vannacht al wordt overschilderd, geeft dat een duidelijk signaal af en als de vlag blijft staan, ziet iedereen dat ook.”

Save Our Food

De actie hangt samen met de aftrap van het internationale platform Save Our Food. Sympathisanten strijden naar eigen zeggen voor het behoud van een lokale, agrarische sector. De rol van multinationals moet wat de actievoerders betreft zo klein mogelijk worden gehouden.

Spaanstra geeft aan dat er voor zover hem bekend is geen lokale boeren bij de actie betrokken zijn. „Dat hoeft ook niet. Je kunt niet van de boeren verwachten dat ze continu overal demonstreren of met de tractor naartoe rijden. De meesten moeten keihard werken en hebben daar ook geen tijd voor. Wij staan wel in contact met de boeren en vinden het belangrijk ze deze steun te geven.”

De gemeente

Loco-burgemeester Arjen Maathuis laat weten nog geen reactie klaar te hebben op de schildering. Of er inderdaad actie wordt ondernomen en of de vlag dan zo snel mogelijk verdwijnt, is nog niet duidelijk.

Het gemeentebestuur van Almelo heeft zich in de afgelopen maand sowieso nog maar weinig uitgelaten over de protesten in de regio en het land. Dit in tegenstelling tot gemeenten als Rijssen-Holten en Twenterand, waar steunbetuigingen aan de boeren werden ondertekend.

Of die steunbetuigingen zin hebben, is overigens een tweede, want de uitrol van het stikstofbeleid ligt vooral bij de provincies en de landelijke overheid.