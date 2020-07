Gijs (20) kreeg geheim recept en verkoopt zijn koeken nu zelfs bij De Librije

Het waren een paar mooie weken voor de antikra­kers in Almelo, maar nu moeten ze heel rap inpakken en wegwezen

2 juli ALMELO – Het leek bijna te mooi om waar te zijn. En dat was het uiteindelijk ook. Twintig antikrakers in het oude ziekenhuis St. Elisabeth aan de Hofkampstraat in Almelo moeten er op stel en sprong uit. De (jonge) bewoners zijn boos, want het opknappen was al begonnen.