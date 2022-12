Glazen Kantine in Vroomshoop levert recordbedrag op: ‘Nieuw clubhuis gaat er komen’

Vroomshoopse Boys presenteerde in de zomer van 2021 grootse plannen. Op sportcomplex De Bosrand moet een nieuw clubhuis, met daarvoor een tribune, verrijzen van 1 miljoen euro. En de club is op koers om in 2024 het nieuwe complex te betrekken. Dankzij privatisering van de velden vloeit er al ruim 290.000 euro in de clubkas. De financiering is bijna rond. De opbrengst van de Glazen Kantine vormt een grote stap, zegt voorzitter Edward Olthof. Hij is euforisch. De bouw gaat in 2023 al beginnen.