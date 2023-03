Goedkoop ontbijten in Almelo: bij deze horecazaken kun je terecht

indebuurt.nlEen goede dag, die start je met een lekker ontbijtje van een Almelose (horeca)zaak. En nee, dat hoeft niet veel te kosten. Bij deze horecazaken in Almelo kun je al ontbijten voor maximaal zes euro per persoon.

In dit overzicht zie je alleen zaken waar je maximaal 6 euro betaalt voor een ontbijtje. Dit is geen compleet overzicht van alle fijne plekken in Almelo, maar een lijstje met tips ter inspiratie. Het gaat om horecazaken waar je binnen kunt eten.

Delifrance

Bij de Delifrance in het centrum van Almelo kan je kiezen voor een, op z’n Frans, petit déjeuner. Het ontbijt bestaat uit koffie, cappuccino of thee, een croissantje met jam en een stokbroodje met gebakken ei. Voor 3,70 euro kan je tot 11.30 uur genieten van dit ontbijtje. Voor een paar euro meer heb je bij Delifrance een grand déjeuner (8,25 euro) of een petit déjeuner delux (9,50 euro).

Brownies & downieS

Nieuw in Almelo is Brownies & downieS aan het Waagplein. Hier hebben ze ook een ontbijtje voor je op de menukaart staan. Voor 5,95 euro krijg je twee boterhammen, ham en kaas, een eitje, salade en een vers geperst glaasje jus d’orange. Voor 2 euro meer kreeg je zalm of bacon erbij en voor 3 euro extra yoghurt met vruchten en muesli. Het ontbijt is verkrijgbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 09.30 tot 11.00 uur.

Intratuin

Rustig wakker worden in een groene oase: dat kan als je een ontbijtje nuttigt bij Intratuin in Almelo. Bij de plantenzaak kun je van maandag tot zaterdag van 9.30 uur tot 11.00 uur aanschuiven. Voor 3,95 euro krijg je onder meer een broodje, croissant met ei en een sapje. Niet verkeerd, toch?

The Coffee Central

Moet je met de bus of de trein op pad? Dan is The Coffee Central op het station van Almelo een leuk idee. Hier kun je diverse belegde broodjes halen, zowel warm als koud, voor minder dan 5 euro per stuk. Liever wat anders? Ze hebben ook börek en lahmacun op de kaart. Extra voordeel: je zit lekker warm, terwijl je wacht op je bus of trein.

McDonald’s

Misschien is het niet het gezondste ontbijt, maar zeker ook niet het duurste! Bij McDonald’s Almelo Oost of bij de McDonald’s op de woonboulevard kun je een McMuffin bestellen waardoor je maag een paar uur vol zit. Je betaalt hier 2,25 euro voor. Dan is er wel één uitdaging: laat je niet verleiden door de andere lekkere hapjes. In de ochtend hebben ze ook volkoren pancakes, drie stuks met schenkstroop of Nutella erbij.

Hema

Bij de Hema aan de Koornmarkt kun je ook ontbijten. Je kunt het zo groot (of klein) maken als je zelf wilt. Heb je zin in een zoet ontbijt zoals American pancakes, een croissantje met jam of Griekse yoghurt met banaan en granola? Of ga je voor de hartige bagel met omelet en tomaat of een broodje met kaas of ham? Het ontbijt is verkrijgbaar van 09.00 tot 10.00 uur. Een warme drank naar keuze kost je 1,50 euro extra.

Broodbode

In de Grotestraat in Almelo vind je de Broodbode. Voor 6 euro heb je hier bijvoorbeeld een broodje met oude kaas, hummus feta, beenham of tonijnsalade. Je kunt kiezen uit diverse broodsoorten; ciabatta wit of meergranen, focaccia of spelt. Broodbode is vanaf 09.00 uur geopend, een mooie tijd voor een ontbijt.

Bakker Bart

Een volkoren broodje met eiersalade, komkommer en ijsbergsla; dat krijg je bij Bakker Bart als je 5 euro op de toonbank legt. Daarnaast kun je kiezen voor een bolletje gezond of filet americain. Voor ons maximale ontbijtbudget van 6 euro kun je bij Bakker Bart zeker een lekker broodje halen. Smakelijk!

