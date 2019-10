Grond trilt langs kanaal Almelo - De Haandrik: provincie legt werk stil

Video Inbraak bij Woon & Slapen in Almelo: 12.000 euro schade

6:30 ALMELO - Ondernemer Joost Tiemersma is woest. Inbrekers namen in de nacht van zondag op maandag een flink aantal meubelstukken mee, veelal bestemd voor klanten. Ze maakten daarvoor een gat in de muur van de zaak Woon & Slaap aan de Almelose Woonboulevard. De schade wordt geschat op zeker 12 mille. Van de daders ontbreekt elk spoor, maar wie de gouden tip levert krijgt van de winkelier 1.500 euro. Te besteden in de meubelzaak.