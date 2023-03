Groningse poes Yosje teruggevonden in Almelo en door chip nu weer terug bij baasje

Hoe komt een poes uit het Noord-Gronings Eenrum in Almelo? Wie het weet mag het zeggen. Een Almelose boer zag de kat op zijn erf rond lopen en wist hem uiteindelijk te pakken. Het beest bleek 140 kilometer van huis te zijn. Yosje is inmiddels weer terug bij haar baasje.

Dat katten soms dagenlang van huis kunnen zijn, is niet bijzonder. Maar dat een kat helemaal verdwijnt en aan de andere kant van het land opduikt, dat hoor je toch niet vaak. Toch is dat precies wat er gebeurde met de kat van Dijksterhuis. Het dier, een zogenaamde Ragdoll, was al zes weken weken weg en de eigenaresse had de hoop een beetje opgegeven. Tot onlangs tot haar verassing een medewerkster van Dierenopvang ‘t Noordbroek belde. Poes Yosje was gevonden. In Almelo.

Op de boerderij

De dierenopvang was gebeld door een boer aan de rand van Almelo. Het dier liep daar al een week of twee rond de boerderij. Door het te voeren kwam het beest langzaam dichterbij en kon het worden gepakt. Vervolgens bracht ‘t Noordbroek licht in de duisternis. Yosje bleek gelukkig gechipt en het was niet moeilijk haar baasje op te sporen.

Quote Misschien is ze wel in een auto gestapt, zeg het maar Jakoba Dijksterhuis

Aan RTV Noord vertelde baasje Jakoba Dijksterhuis heel blij te zijn dat de kat weer terug was. Maar tegelijkertijd zat ze wel met de vraag, hoe een kat zo ver van huis kan raken. „Misschien is ze wel in een auto gestapt, zeg het maar”, aldus Dijksterhuis. De kat verdween op 6 februari. De eigenaresse flyerde in de buurt, plaatste advertenties op Markplaats en vroeg om hulp via Facebook. Het hielp allemaal niets. Yosje bleek onvindbaar. Dat iemand haar had meegenomen, kon ze zich niet voorstellen. Eerder vermoedde ze dat Yosje het leven had gelaten.

Blij, net als de honden

Ze veerde op toen ‘t Noordbroek belde dat de kat was gevonden. Inmiddels is die weer verenigt met het baasje en de honden van Dijksterhuis. „Eenmaal thuis wisten ze van gekkigheid niet meer wat ze moesten doen, de kat en de honden waren zo blij”, vertelde ze RTV Noord.

De gelukkige hereniging, zegt Dijksterhuis, is een extra bewijs hoe belangrijk het is om katten te laten chippen. In Almelo kan dat bij 't Noordbroek op maandag 3 april en donderdag 6 april. Dan is er een gratis chipactie voor katten. Aanmelden kan via www.dierenbescherming.nl/actueel/chipactie

De Almelose dierenopvang was niet bereikbaar.