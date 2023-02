Grote namen aan de aftrap bij talententoernooi in Tubbergen, evenement na twee jaar terug op de kalender

Drie Almelose kerken gaan dicht, Protestant­se Gemeente houdt één centraal gebedshuis in het centrum

ALMELO - Grote veranderingen in de protestantse kerk in Almelo: drie van de vier kerken sluiten de deuren, onder meer vanwege teruglopend bezoek en afnemende financiële mogelijkheden. De toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo (PGA) ligt alleen nog in de Grote Kerk en het aangrenzende gebouw De Schouw.

