Grote politieke partij Twenterand weigert mee te betalen aan flop en miljoenenstrop GGD: ‘Daar voelen we weinig voor’

Komst van 56 jonge asielzoe­kers splijt buurtschap Ypelo bij Wierden: ‘We krijgen een dorp voor onze deur!’

YPELO/WIERDEN - Verbijsterd is de familie Woudenberg in Ypelo. Een week geleden was er nog niets aan de hand en nu komt er ‘plots’ een opvanglocatie voor 56 jonge asielzoekers in de buurtschap. Niet dat de jongeren niet welkom zijn, maar de buren hadden dat eerder willen weten. „Dit is heel wat anders dan zeventien Oekraïners.”

11 januari