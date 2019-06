Grote schrik op station Almelo: omstanders zien trein vrouw raken

Opnieuw gedonder bij dorpshuis Aahoes: uitbater gooit handdoek in de ring

8:27 AADORP - Opnieuw is het hommeles bij dorpshuis het Aahoes in Aadorp. Uitbater Henk Grotenhuis heeft de handdoek in de ring gegooid. Hij heeft het helemaal gehad met het bestuur van het dorpshuis, dat enkele jaren geleden ook al een slepend conflict heeft gehad met de vorige uitbater Richard Quick.