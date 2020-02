Grote verslagenheid na overlijden Almelose baby Zara-Lizzy in ziekenhuis Bremen

De Almelose baby werd daar op de intensive care behandeld, nadat ze infectie van het Adenovirus had opgelopen. De combinatie met een hersenvliesontsteking is het kind fataal geworden. Een week na haar geboorte op 20 januari werd ze ziek. Eerst werd ze behandeld in het ZGT ziekenhuis in Almelo. Daar konden ze haar niet meer helpen. Dat gold ook voor andere Nederlandse ziekenhuizen. Zo was er in Groningen geen plek voor de baby. Vervolgens is met spoed naar Duitsland gebracht. Het korte leven van Zara-Lizzy duurde niet langer dan een maand.