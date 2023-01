Halve liters bier en onderscheidingen bij gezellige ‘steekpartij’ in sleuteldorp Harbrinkhoek

nieuwsupdate Het nieuwe jaar begint voorzich­tig. Met gevonden foto’s, uranium­winst en een hoger beroep

ALMELO - Mensen doen domme dingen. Ze spelen graag met gevaarlijke spullen. Bijna altijd zijn het jongens. Ze weten dat het gruwelijk kan aflopen, maar ze wanen zich onkwetsbaar. Ongelukken, dat is voor de anderen. Tot de te snel ontplofte cobra ook jou oog tot appelmoes blaast. Lang verhaal kort over vuurwerk: verbieden die rotzooi. Vandaag nog. Kortom… er is weer een update.

7 januari