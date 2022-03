HandbalSchool Twente en nationale bond hopen meer mannen te motiveren: ‘Handbal is een echte mannensport’

Met een clinic en een wedstrijd tussen Team Twente en Nederland U18 in Almelo zette het Nederlands Handbal Verbond de mannentak van de sport gisteren nog meer in de kijker. „Gebeurt er niets, dan hebben we over vijf jaar geen mannenhandbal meer in Nederland”, klinkt het zorgelijk uit de mond van handbalcoach Edwin Kippers.