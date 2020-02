Handjeklap in de rechtbank: Twents sportpaard wordt op de gang verkocht. ‘Je hebt genoeg aan me verdiend’

Een wonderlijk staaltje ‘handjeklap’ in de paardenwereld in de rechtbank van Almelo maandag: toen de zaak over het eigendom van een springpaard even was onderbroken, maakten de betrokkenen op de gang een dealtje voor tienduizenden euro's. „Als we niets doen, wordt het alleen maar minder waard.”