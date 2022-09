Hans Morsink, alles in het teken van die ene missie: ‘Je ziet dat iedereen nog volledig achter Heracles staat’

Walking Dinner in Almelo, culinaire stadstour voor het goede doel in ere hersteld

ALMELO - Het traditionele Walking Dinner van de Kiwanis Club Almelo is terug op de menukaart. Na twee stille coronajaren en een zittend, collectief ‘onderonsje’ in de burgerzaal van het oude stadhuis in 2019 kunnen de deelnemers woensdag eindelijk weer een culinaire tour langs diverse restaurants in de stad maken. Zoals dat hoort bij een Walking Dinner. Kaarten zijn nog verkrijgbaar.

12 september