Hardnekkige schimmel maakt Almelose huurwoning ‘onbewoonbaar’; kind ziek van muffe lucht

De vooroorlogse huurwoning midden in de Celebesstraat is helemaal leeg. Geen gordijnen, binnen in de kamer grauwe witte muren en een vloer van grof spaanplaat. Je kunt kunt dwarsdoor de ramen naar de achtertuin kijken, waar het gras hoog groeit.

Muffe lucht

Huisnummer 31 biedt al jaren zo’n desolate aanblik. De huurster, Danique Maas, weigert er namelijk weer in te trekken. Vanwege vochtproblemen en schimmel op verschillende plekken in de woning. Haar nu 6-jarige dochter werd ziek van de muffe lucht, vertelt ze. „Mijn meissie werd benauwd, had last van misselijkheid, hoofdpijn en huidirritatie. Het was verschrikkelijk.”