Harry is Tukker in hart en nieren, maar wilde méér leven en vertrok

Stemming zit er weer goed in op 19e Meimarkt Pathmos

Het is het jaarlijkse hoogtepunt van de wijk: de Meimarkt Pathmos. Zaterdag werd die al weer voor de negentiende keer gehouden. Altijd gezellig, altijd duizenden bezoekers die over de kilometerlange rommelmarkt door de karakteristieke straten van Pathmos rondstruinen. Bewoners en verkopers van buiten de wijk hadden hun zolders weer flink uitgekamd en gelukkig werden er goede zaken gedaan. Mede dankzij de optredens op het Muziekplein dat bij de Meimarkt hoort, zat ook de muzikale stemming er als vanouds goed in.