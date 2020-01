Héél even is het een witte wereld in Twente (nou ja, niet overal)

Column Almelo moet gaan voor droneshow tijdens jaarwisse­ling

13:01 Een drone van de brandweer stortte vorig weekeinde neer in het Sluitersveld. Gelukkig raakte niemand gewond. Het was een lullig incident in de zoektocht naar een vermiste man. Drie dagen later kwam de gemeenteraad met het idee om de jaarwisseling in de stad op te sieren met een droneshow. Die timing leek wat ongelukkig. Maar geen nood. Naar verluidt worden de drones van de plaatselijke brandweer niet ingezet bij een mogelijke hightechlichtshow tijdens de viering van oud en nieuw dit jaar in Almelo.