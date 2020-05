Heftige beelden overval tankstation in Almelo; ‘malloot’ hakt met vleesmes in op balie

Tankstati­on in Almelo overvallen, dader nog voortvluch­tig

20 mei ALMELO - Tankstation Leus aan de Baniersweg in de wijk Rumerslanden in Almelo is deze woensdagavond overvallen. De verdachte is na de overval gevlucht en wordt momenteel gezocht door de politie in de omgeving. Onduidelijk is nog wat er buit is gemaakt.