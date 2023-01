Heftige steekpartij in de Almelose Olmstraat: plas bloed ligt nog bij de voordeur

Harde boodschap van Twenterand aan Vitens over drinkwater­win­ning: ‘We houden voet bij stuk’

VRIEZENVEEN/DEN HAM - Vitens hoeft op geen enkele medewerking van Twenterand te rekenen, zolang onduidelijk blijft of de waterwinning in Den Ham voor schade heeft gezorgd en/of voor schade kan zorgen. Die boodschap bracht wethouder Arjan Hof over aan het drinkweraterbedrijf. „Ik houd voet bij stuk.” Ook als dat betekent dat Vitens de waterwinning voorlopig niet uit kan breiden.

12:45