Hein Bos woont al 51 jaar in Westerhaar, nu krijgt hij ‘de eer’ om een huis in zijn geliefde Veenstraat te slopen

Het 'boeren­beeld' van het Zone.college is hardnekkig: 'Het is tijd voor verande­ring’

ALMELO - Geen trekkers deze morgen op de parkeerplaats van de school het Zone.college in Almelo, het vroegere AOC. Wel veel leerlingen die ‘iets in de groene sector willen doen’. Hoe gaat het eigenlijk met de opleiding, in een tijd van woke, duurzaamheid en boerenverdriet? „De opleiding wordt steeds breder. Hoeveel boeren er nog op school zitten? Misschien één of twee per klas.”

23 januari