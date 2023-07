Heldenmedaille voor Gert en Mark uit Den Ham nadat ze dorpsgenote van de dood hebben gered, maar ook hond Storm wordt niet vergeten

Rugnummer 31 van Rebecca uit Oldenzaal wordt na 146 interlands nooit meer door iemand anders gedragen

Met 146 interlands is ze de recordhoudster onder de pitchers bij Team Kingdom of the Netherlands. Voor Rebecca Soumeru (41) begon het allemaal bij Run ‘71 in Oldenzaal. Onlangs werd de softbalster, die tegenwoordig in Hengelo woont, op een wel heel bijzondere manier in het zonnetje gezet door haar oud-teamgenoten bij Oranje en de KNBSB.