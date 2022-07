Hendrie uit Almelo wil dat de mensen die zijn zoon zwaar hebben mishandeld worden gepakt

Forse celstraf­fen geëist voor vervoeren van partijen cocaïne die werden onder­schept in Almelo en nabij Rijssen

ALMELO/RIJSSEN - Tegen de 49-jarige Amsterdamse taxichauffeur Kamal A. is dinsdag drie jaar gevangenisstraf geëist voor de rechtbank in Almelo voor het bezit van een grote hoeveelheid cocaïne die vorig jaar werd onderschept in Almelo. Tegen de 37-jarige Nabil B. uit Den Haag is 3,5 jaar cel geëist voor bezit van drugs in zijn bus die vorig jaar vrijwel tegelijkertijd werd gevonden nabij Rijssen.

5 juli