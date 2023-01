Henk Weiden zwaait af als voorzitter, maar stopt nog lang niet met helpen: ‘Ongekende steun uit Wierden en Enter’

Weiden is sinds de oprichting in 2011 betrokken bij Stichting Bowie. De vrijwilligersgroep is ontstaan als lokale afdeling van het landelijke initiatief Schuldhulpmaatje.nl. Weiden gaat door met de fondsenwerving voor de stichting en de Boodschappenmand. Behalve schuldhulp geeft Stichting Bowie elke twee weken een gratis boodschappenpakket aan de inwoners van de gemeente Wierden die het nodig hebben.

Bovendien richt Weiden zich op de nieuwe winteractie. Deze actie is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die door de hoge energieprijzen en inflatie financieel in de knel komen. „Door de vele giften in geld en natura in de laatste maanden van 2022 hebben we iets extra’s kunnen doen in december", aldus Weiden. „En houden we in de maanden januari, februari en maart een winteractie”, aldus Weiden.

Nog steeds noodzakelijk

Bij zijn afscheid tijdens de vrijwilligersavond, blikte de oud-voorzitter terug op de afgelopen twaalf jaar. „Aan de ene kant is het jammer dat dit initiatief van de gezamenlijke kerken nog steeds noodzakelijk is. Aan de andere kant mooi om te zien hoe Bowie inmiddels op heel veel draagvlak in de Wierdense en Enterse gemeenschap kan rekenen.” Hij noemt de steun vanuit de Wierdense en Enterse gemeenschap dan ook ongekend.

Dirk Getkate neemt het stokje over. De voormalig fractievoorzitter van het lokale CDA nam in 2022 afscheid van de gemeenteraad en heeft hierdoor tijd over.