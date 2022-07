Heracles-aanvoerder Justin Hoogma heeft de degradatie verwerkt en wil niet blijven hangen in negativiteit

Van even rustig de tweede helft tegen SV Rijssen bekijken, komt maar weinig voor Justin Hoogma. Met tien ploeggenoten heeft ie de eerste 45 minuten in het tweede oefenduel van Heracles Almelo gespeeld, samen bekijken ze vanaf tuinstoelen naast de dug-out de verrichtingen binnen de kalklijnen. Om de haverklap wordt de captain van de Almelose eerstedivisionist echter op de schouder getikt en wordt hem een pen of dikke viltstift onder de neus geduwd. Of hij even een handtekening wil zetten op een petje, T-shirt, in een boekje of op een stuk papier.