Heracles-aanvoerder Justin Hoogma over koppositie: ‘Liever dat we daar na Jong Ajax ook staan’

Het is een dinsdagmorgen zoals iedere andere op Erve Asito. Heracles is de avond ervoor koploper geworden en dus topkandidaat voor de titel in de eerste divisie, maar het is business as usual in het Almelose voetbalstadion. „We staan bovenaan, dat is leuk, maar we hebben nog niets. Behalve natuurlijk de promotie.”